30.06.2019 21:31
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Trafodan çıkan yangın depoyu kül etti

Trafodan çıkan yangın depoyu kül etti

Erzurum'da bir iş yerinin deposunda trafodan çıktığı tahmin edilen yangın depoyu kül etti.

Erzurum 'da bir iş yerinin deposunda trafodan çıktığı tahmin edilen yangın depoyu kül etti.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde bir firmaya ait depoda akşam saatlerinde yangın çıktı. Trafodan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün depoyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Pazar günü olmasından dolayı iş yerinde fazla kişinin bulunmaması ise faciayı önledi.

İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik uğraşlarıyla kontrol altına alınan yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
İtfaiye , Erzurum , 3. Sayfa

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