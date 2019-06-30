30.06.2019 22:18
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Trafodan çıkan yangın depoyu kül etti

Trafodan çıkan yangın depoyu kül ettiERZURUM - Erzurum'da bir iş yerinin deposunda trafodan çıktığı tahmin edilen yangın depoyu kül etti.

Trafodan çıkan yangın depoyu kül etti
ERZURUM - Erzurum 'da bir iş yerinin deposunda trafodan çıktığı tahmin edilen yangın depoyu kül etti.
Edinilen bilgilere göre Sanayi Mahallesinde bir firmaya ait depoda akşam saatlerinde yangın çıktı. Trafodan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün depoyu sardı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Pazar günü olmasından dolayı iş yerinde fazla kişinin bulunmaması ise faciayı önledi.
İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik uğraşlarıyla kontrol altına alınan yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi.Trafodan çıkan yangın depoyu kül etti
Kaynak: İHA
İtfaiye , Erzurum , 3. Sayfa

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