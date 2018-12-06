Trafodan Kablo Çalan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman
'da, bir elektrik trafosundan kablo çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hacıhalil Köyünde bir elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapıldığına dair bilgi alan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçerek olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler kapsamında Hacıhalil Köyü civarında bulunan Hasankendi Köyü yakınlarında boş bir arazi içerisinde kablo yakıldığını fark eden jandarma ekipleri kablo yakan şahısları arazide kovalayarak yakaladı. Yakalanan şahısların Hacıhalil Köyünde çalınan kabloları yakarak bakır hale getirmeye çalıştıkları anlaşılması üzerine şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman,Jandarma
06 Aralık 2018 Perşembe 11:44