21 Şubat 2019, 20:41
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Trajik Bir Aşk Hikayesi 'lucia Di Lammermoor', Viyana Operası'nda Yeniden Sahneleniyor

Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.

Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.…

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Kaynak: Youtube