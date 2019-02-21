Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=FWMqMqCKRbQ&event=video_description&redir_token=4W14smotbE5WnmLGR0VfWV_yPbJ8MTU1MDg1NzI2MUAxNTUwNzcwODYx&q=https://tr.euronews.com/2019/02/21/trajik-bir-ask-hikayesi-lucia-di-lammermoor-viyana-operasinda-yeniden-sahneleniyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCMOVsdKvzeACFYMPswAdg2UG0yj4HUi0i6mEqsbKsRU' data-url='/redirect'v=FWMqMqCKRbQ&event=video_description&redir_token=4W14smotbE5WnmLGR0VfWV_yPbJ8MTU1MDg1NzI2MUAxNTUwNzcwODYx&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F21%2Ftrajik-bir-ask-hikayesi-lucia-di-lammermoor-viyana-operasinda-yeniden-sahneleniyor' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/21/tr...</a>