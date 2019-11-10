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"TRAKOD" lösemili çocuklara destek turu düzenledi

Trakya Klasik Otomobilciler Derneği (TRAKOD) üyeleri, lösemili çocuklara destek turu düzenledi.

10.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:56
Trakya Klasik Otomobilciler Derneği (TRAKOD) üyeleri, lösemili çocuklara destek turu düzenledi.
TRAKOD ve LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik bir alış veriş merkezi önünden başladı.
Lösemiyi yenmiş çocuklar ve aileleri klasik otomobil sevenlerin araçlarına bindi. Dernek üyeleri tıbbi maske ile direksiyon başına geçerek hastalığı yenen çocuklara ve ailelerine şehir turu attırdı.
Tarihi köprüler geçildikten sonra Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Şerbet Evi'ne giden konvoy, burada bir süre sohbet etti. Daha sonra çocuklar ve aileler yine konvoy ile evlerine bırakıldı.

Trakya Bölgesi, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA

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