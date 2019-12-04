Haberler » 3. Sayfa » Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler

Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:39Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
'ın ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaplı ilçesindeki Kozdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Koçyiğit idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Devrilen traktörü gören şantiye çalışanları, durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Alaplı itfaiye ile sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Yusuf Koçyiğit'in hayatını kaybettiği tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Koçyiğit'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:12 Trump Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor - Haberler
17:10 NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı - Haberler
17:07 Eroin ve sentetik hap ele geçirildi - Haberler
17:06 Arkadaşlarının güveninin kötüye kullandılar - Haberler
17:05 Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı - Haberler
16:35 Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti - Haberler
16:07 Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor! - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
4.12.2019 17:17:32