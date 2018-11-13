Traktör Altında Kalan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli İzmit
ilçesinde park halindeki traktörün kayması sonucu remork'un altında kalan 3 yaşındaki Miran Yaşar
adlı çocuk hayatını kaybetti.
Olay İzmit Çubuklubala köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman işçisi Necmettin ile Türkan Yaşar çiftinin 4 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Miran Yaşar, anne ve babasının çalıştığı sırada park halindeki traktörün etrafında oynamaya başladı. Park halindeki traktörün kayması sonucu minik Yaşar, aracın altına kalarak hayatını kaybetti. Acılı ailenin haber vermesi sonrasında olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında Miran Yaşar'ın cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan adli işlemlerin ardından, Yaşar'ın cenazesi memleketi Mardin
'e götürülmek üzere ailesine teslim edildi. - KOCAELİ