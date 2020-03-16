"Traktör çekme" yarışmasında renkli görüntüler
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, arkalarına halat bağladıkları traktörlerle birbirlerini çekmeye çalışan sürücülerin düzenlediği "traktör çekme" yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
16.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:57
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, arkalarına halat bağladıkları traktörlerle birbirlerini çekmeye çalışan sürücülerin düzenlediği "traktör çekme" yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Ellek beldesinde 19 traktör sahibi, sosyal medya üzerinden irtibat kurarak yarışma için bir araya geldi.
Yarışmacılar, halatla birbirine bağladıkları traktörlerini çekmeye çalışarak araçlarının gücünü test etti.
Eşit kiloda yarış için bazı traktörlerin üzerine insanların da bindirildiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.
Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bundan sonra amacımız bu yarışları bir festival haline getirerek ülke çapına yaymak." diye konuştu.
Yarışmada, traktörüyle birinci olan Esabil Mert de amaçlarının kazanmak ya da kaybetmek olmadığını, eğlenmek için bir araya geldiklerini ifade etti.
Ellek beldesinde 19 traktör sahibi, sosyal medya üzerinden irtibat kurarak yarışma için bir araya geldi.
Yarışmacılar, halatla birbirine bağladıkları traktörlerini çekmeye çalışarak araçlarının gücünü test etti.
Eşit kiloda yarış için bazı traktörlerin üzerine insanların da bindirildiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.
Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bundan sonra amacımız bu yarışları bir festival haline getirerek ülke çapına yaymak." diye konuştu.
Yarışmada, traktörüyle birinci olan Esabil Mert de amaçlarının kazanmak ya da kaybetmek olmadığını, eğlenmek için bir araya geldiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Traktör çekme" yarışmasında renkli görüntüler
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı