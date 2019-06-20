Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı

Bingöl
'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza,Genç
ilçesine bağlı Kepçeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarlaya ot biçmeye giden 3 kişinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Ayman (15), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer 2 yaralı iseElazığ
'a sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL