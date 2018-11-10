Traktör Devrildi: 1 Ölü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörü ile tarlasını giden Ahmet Sevinç
'in (76) kullandığı traktörün ön tekeri hendeğe düştü. Traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altından kalan yaşlı adam kazayı görenler tarafından kurtarıldı. Gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Sevinç kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
İnegöl,Bursa
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:40