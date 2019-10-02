Haberler » Güncel » Haber

Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu ağır yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü Cafer Akman (68) yaşamını yitirdi, oğlu Şaban Akman (38) ise yaralandı.

02.10.2019 15:24Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu ağır yaralı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü Cafer Akman (68) yaşamını yitirdi, oğlu Şaban Akman (38) ise yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylülere dağıtılan kışlık odunları taşıyan Cafer Akman yönetimindeki 07 VR 702 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Cafer Akman olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Şaban Akman ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban Akman, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cafer Akman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.



Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı
20:47 Beyoğlu'nda binada çökme riski (5)
20:47 Denetimli serbestlik yükümlülüleri cezalarını fidan dikerek çekiyor
20:46 Bakan Selçuk: "200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"
20:46 Akar: "Günümüz dünyasında başta politik, askeri, teknolojik ve ekonomik olmak üzere her alanda...
20:46 Kazada ölen oğulları için anma etkinliği yaptılar
20:46 Akar: "Hayal bile edemediğimiz silahımızı mühimmatımızı araç ve gereçleri üretebilme kabiliyeti...