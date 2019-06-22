22.06.2019 16:06
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Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya giden Recep Süngüç (58) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Recep ile yanındaki kızı Emine ve torunu Medine Süngüç (13) traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Süngüç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.



- Gaziantep
Kaynak: DHA
Sekili , Nizip , Gaziantep , Güncel

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