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Traktör hırsızları yakalandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

17.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Traktör hırsızları yakalandı
Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını R.A. ve H.A. isimli şüpheliye sattıkları tespit edildi. H.H.B. isimli şahsa ait çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara tespit edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şarkikaraağaç, Çarıksaraylar, Isparta, 3. Sayfa

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