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Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye çıkartıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:36
'nun ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktörü çalarak satan ve alan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden Ö.K. ile H.Ç. jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ile O.Ç. Mudurnu Adliyesine sevk edildi.
Traktör sahibine teslim edildi
Ekipler, jandarma karakoluna çağırdıkları Taşkın'a traktörünü teslim etti.
Traktörünün bulunduğunu öğrenen Taşkın, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirtti.
Traktörü almak için 16 yıl çalıştığını ifade eden Taşkın, bu hırsızlığı yapanların cezasını çekmesini istedi.
Taşkın, traktörünü jandarma ekiplerinden aldıktan sonra köyüne götürdü.
Olay
Mudurnu'ya bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalınmış, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri traktörü çalarak satan S.K. ve Ö.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına almıştı.
Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye çıkartıldı

Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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