Haberler » Güncel » Traktör ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Traktör ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.11.2019 00:27
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Balıkesir kara yolu Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) mevkisinde, Reşat Çankaya'nın kullandığı 06 GB 2257 plakalı traktör ile Mehmet Kocabıyık idaresindeki 16 KLB 40 plakalı çekici çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen çekici, yolu kapattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri Karacabey Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, trafiğe kapanan yoldaki araçları köy yoluna yönlendirdi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Traktör ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:31 Trabzon'da yolcu otobüsü alev alev yandı
01:26 Trafik kazaları: 3 yaralı
01:24 Amerikalıların çoğu Bağdadi saldırısı sonrası Trump'a "kredi" verdi
01:19 Jandarma ve mit'ten ortak fetöpdy operasyonu 1 gözaltı
01:17 Devrilen tır, bursa-balıkesir karayolunu trafiğe kapattı
01:16 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye Erasmus konusunda en fazla başvuru alan ülke"
01:04 Trabzon'da yolcu otobüsü alev alev yandı
1.11.2019 01:32:50