16.07.2019 14:50
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Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Adatepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan Arif İleri (63) idaresindeki 35 UBC 29 plakalı traktör kavşağa girdiği sırada ani dönüş yapınca onu sollamaya çalışan Salih Ulker'in (33) kullandığı 55 PG 969 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra hem traktör hem de hafif ticari araçta bulunan Muhammet Efe Ulker (4), Mustafa Kascı (71), Muhittin Kascı (48), Arife Kascı (63), Nisanur Kascı (9), Ali Kascı (85) ve Suna Kascı (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hem traktör hem de hafif ticari araç ters dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa

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