18.06.2019 17:05
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'ten otogar istikametine gitmekte olan Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araç ile otogardan Yenikent'e gitmekte olan Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör Çevreyolu Kurşunlu Cami önünde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Arıcak ile araçta bulunan Kübra, Ravza Elif ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Arıcak, Besni, Adıyaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:20 Piyasaya sahte para süren kalpazanlar yakalandı
17:19 Jandarma ekipleri, Libyalı turistin kaybolan el çantasını kısa sürede buldu
17:17 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
17:14 Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
17:13 Japonya'da 6.8'lik deprem
17:07 Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
17:06 Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu