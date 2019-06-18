18.06.2019 18:45
Haberler» Güncel» Haber

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör, Yenikent Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ravza Elif, Kübra ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: AA
Adıyaman, Besni, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:47 DİSKİ'den Çelikevler Mahallesi'ndeki altyapı sorununa ilişkin açıklama
18:46 Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
18:46 Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
18:46 Mursi için gıyabi cenaze namazı
18:45 Yağış ve fırtına sonrası bazı cadde ve sokaklar savaş alanına döndü
18:45 Emet'e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
18:45 Muhammed Mursi'nin vefatı