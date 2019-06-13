13.06.2019 18:58
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Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralıSİVAS - Sivas'ta traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü yaralandı.

Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
SİVAS - Sivas'ta traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 11.00 sıralarında Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada, bulvar üzerinde ilerlemekte olan Ş.E. idaresindeki 58 NL 056 plakalı traktör ile S.S. idaresindeki 06 ADJ 802 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen traktörün sürücüsü Ş.E. yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Sivas Numune hastanesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şahısın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Sivas, Yerel

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