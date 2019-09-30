Haberler » 3. Sayfa » Haber

Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyünde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

30.09.2019 12:29Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyünde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta'ya bağlı Narince köyünde Yakup Karaman yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile Aydın Demir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aydın Demir (32) ile motosiklette bulunan M.D. (3) yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:52 Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
15:51 Seyir halindeki araçta keklerin içine gizledikleri 225 gram uyuşturucu ile yakalandılar
15:50 Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.
15:47 İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında...
15:46 Antalya'da minibüste şüpheli ölüm
15:39 Bahçelievler'de lüks site dehşet anları
15:36 Yanan kerpiç evde yaşlı çiftin feci ölümü