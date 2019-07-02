02.07.2019 18:22
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ceylanpınar- Kızıltepe karayolunun 15. kilometresinde Mehmet G. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet G. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların kazayı 112'ye bildirmeleri sonucu olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler geldi. Görevliler sıkışan otomobil sürücüsünü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarttı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet G. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

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