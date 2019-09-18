Haberler » 3. Sayfa » Haber

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

18.09.2019 15:11Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza Alaşehir-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan B. (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı araç ile Ufuk S. (58) idaresindeki 45 RP 880 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ufuk S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:12 Balıkesir Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan hastaneye kaldırılan öğrenciler hakkında açıklama
20:05 Elazığ'daki tefeci operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
20:05 Almanya'da işçi fabrikadan çaldığı silahları çetelere sattı
19:59 Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
19:58 Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü
19:42 Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktı
19:35 Tekirdağ'da orman yangını