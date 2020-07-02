Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

02.07.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:21
Malatya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
İlhami Mum idaresindeki 44 KR 268 plakalı traktör ile Mehmet Settar Şimşek yönetimindeki 34 UP 9288 plakalı otomobil Malatya- Elazığ kara yolu Erenli mevkisinde çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü İlhami Mum ve yanında bulunan Mikail Mum yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Mikail Mum'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Elazığ, Güncel, Haber
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