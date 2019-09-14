Haberler » Güncel » Haber

Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da, traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

14.09.2019 21:34Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da, traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Serdar Tuzsuzoğlu'nun kullandığı 23 DJ 056 plakalı sebze yüklü pikap, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü yakınlarında, Savaş Çulcu idaresindeki 23 AAD 962 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüler Tuzsuzoğlu ve Çulcu ile traktördeki Coşkun Demir yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 Son Dakika: MSB'den S-400 açıklaması: Ankara'ya intikal bugün tamamlandı
13:04 MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin...
13:04 Irak'tan Saudi Aramco saldırısıyla ilgili suçlamalara yalanlama
13:02 Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (3) (aktüel görüntü)
13:02 Kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor
13:02 Yakalanınca şoka giren fetö imamını polisler taşıdı
13:01 Karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı hobbit kafe açılacak