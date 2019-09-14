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Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da traktör ile pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

14.09.2019 21:20Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da traktör ile pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Serdar T. idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikap ters istikametten gelen Savaş Ç. yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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