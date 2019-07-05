05.07.2019 15:55
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Traktör ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Traktör ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Baharlar Mahallesinde meydana geldi. Oğullarıyla birlikte saman taşıyan 66 yaşındaki Ramazan Uzakgider, bir anda dengesini kaybederek tekerler ile traktör arasına düştü. Sıkışan Ramazan Uzakgider'e ilk müdahaleyi oğulları yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Uzakgider hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ramazan Uzakgider'in cenazesi, öğle namazının ardından defnedildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, Tavas, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:38   Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı
16:37   Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
16:36   Fare değil hassas terazi
16:34   Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
16:29   Kocasını öldürtüp 2 yıl sonra kayıp başvurusu yapan kadın tutuklandı
16:28   Batman'da yakalanan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
16:27   Yalova'da yasadışı silah ticareti: 5 gözaltı