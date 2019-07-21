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Traktör kazasında baba öldü oğlu yaralı kurtuldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybederken, oğlu yaralı olarak kurtuldu.

21.07.2019 01:32 Traktör kazasında baba öldü oğlu yaralı kurtuldu
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybederken, oğlu yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu Bozdurmuş Beli mevkisinde Abdullah Tosun yönetimindeki 03 EK 420 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Abdullah Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Abdullah Tosun'nun cesedinin ise otopsisi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

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