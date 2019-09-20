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Traktör kullanırken pompalı tüfekle vurulan muhtar, öldü

AMASYA'da, merkeze bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Turan Aktaş (65), traktör kullanırken pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

20.09.2019 23:18Traktör kullanırken pompalı tüfekle vurulan muhtar, öldü
AMASYA'da, merkeze bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Turan Aktaş (65), traktör kullanırken pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.B. ise saklandığı ahırda yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Saraycık köyünde meydana geldi. İddiaya göre S.B., daha önce husumetli olduğu köy muhtarı Turan Aktaş'a traktör üzerindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. Aktaş vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.B. ise saklandığı ahırda jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. S.B.'nin sorgusu sürüyor.



Saraycık, Güncel

Kaynak: DHA

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