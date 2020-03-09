Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
09.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:02
Aksaray 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. (47) idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. (47) idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı
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