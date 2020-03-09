- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı
- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
09.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:11
- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AKSARAY - Aksaray 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı
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