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Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

30.09.2019 15:50Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Aydın Demir (37) ile arkasında seyahat eden oğlu 3 yaşındaki Murat Demir yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerde Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Narince Köyü yakınlarında Yakup Karaman (54) yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Aydın Demir'in (37) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan Murat Demir (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



Aydın Demir, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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