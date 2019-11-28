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Traktör motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörün çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Küçüktülü (60) hayatını kaybetti, arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur (43) de yaralandı.

28.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:55Traktör motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın ilçesinde, traktörün çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Küçüktülü (60) hayatını kaybetti, arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur (43) de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Melicek Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yavuz (62) yönetimindeki 42 V 4454 plakalı traktör, iddiaya göre kavşakta Savaş Küçüktülü'nün kullandığı 42 YN 720 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Küçüktülü ile arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savaş Küçüktülü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuzhan Küçükçopur'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, traktör sürücüsü Ali Yavuz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA

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