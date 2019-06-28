28.06.2019 21:52
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Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sıtma köyünde meydana geldi. Cihan Kamalı (57) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada, traktördeki Zeki Kamalı (59) hayatını kaybederken, sürücü Cihan Kamalı ile M.K (15) ve R.K. (12) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Çorum
Kaynak: DHA
Laçin , Çorum , Güncel

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