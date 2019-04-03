Traktör Peşine Takılan Leyleklerin Solucan ve Böcek Nöbeti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde leylekler, beslenmek için tarlaları süren traktörlerin peşine takılıyor.Baharın gelmesiyle Tavşanlı'ya göç eden leylekler, sürülen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor.Traktörün peşinden ilerleyen leylekler, pullukların açığa çıkardığı solucan ve böceklerle besleniyor.Tarlasını işleyen çiftçi İbrahim Özbay, "leylekleri ağırlamaktan" mutlu olduğunu ifade ederek, "Pulluğun toprakta açtığı yerlerdeki solucanları, böcekleri yiyerek besleniyorlar. Leylekler tarlamda güzel bir ziyafet çektiler. Herkes rızkının peşinde." dedi.Özbay, bu dönemde çiftçilerin tarlalarına leyleklerin indiğini ve birçok yerde benzer görüntülerin görülebildiğini söyledi.