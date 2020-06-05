Traktör römorklarına yüklenmiş 3 kaçak elektrik trafosu bulundu

Traktör römorklarına yüklenmiş 3 kaçak elektrik trafosu bulunduŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde, 350 evin ihtiyacını giderecek güçte, 3 kaçak elektrik trafosu bulundu.

05.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:46
Traktör römorklarına yüklenmiş 3 kaçak elektrik trafosu bulundu
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde, 350 evin ihtiyacını giderecek güçte, 3 kaçak elektrik trafosu bulundu. Traktör römorkunda, tarım arazilerine taşınarak, sulama yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaçak trafolara, savcılık kararıyla el konuldu. Diyarbakır'da bulunan ve Güneydoğu'nun enerji ihtiyacını karşılayan Dicle Elektrik'e bağlı saha ekipleri, tarımsal sulama sezonunda artan kaçak tüketiminin önüne geçmek için denetimlerini arttırdı. Ceylanpınar ilçesine bağlı Altın köyünde denetim yapan Dicle Elektrik ekipleri, traktör römorkuna yüklenmiş elektrik trafosu ile buğday tarlasının sulandığını belirledi. Yapılan kontrollerde trafonun kayıt dışı olduğu, kanca ile yüksek gerilim hattına bağlandığı tespit edildi. 160 KVA gücündeki trafoya, enerji bağlantısı kesildikten sonra savcılık kararıyla el konuldu.
Kaçak trafonun sahibi olduğu saptanan M.Ş.Ç. hakkında Ceylanpınar savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
AYNI YÖNTEM SİVEREK'TE DE KULLANILDI
Ekipler, aynı gün Siverek ilçesine bağlı kırsal Ayrancı Mahallesi'nde de her biri 250 KVA gücünde 2 seyyar trafo tespit etti. Siverek Cumhuriyet savcılığından alınan izinle 2 trafoya da el konuldu. Trafolar, vinçler yardımıyla bulundukları yerlerden sökülerek muhafaza altına alındı. B.S. ve A.S. adlı şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Ele geçirilen 3 trafonun 350 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğu belirlendi. Traktör römorklarına yüklenmiş 3 kaçak elektrik trafosu bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceylanpınar, Siverek, Güncel, Haber

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