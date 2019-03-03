Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde 1201'inci Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.
Kazada yaralanan römorktaki 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: AA