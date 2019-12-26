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Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışıp, başını çarpan Muzaffer Ceylan 875), yaşamını yitirdi.

26.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:38 Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü

AYDIN'ın ilçesinde, traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışıp, başını çarpan Muzaffer Ceylan 875), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çine Saniyi Sitesi'nde meydana geldi. Söke'de oturan Muzaffer Ceylan, traktörünün römorkunu satmak için aracı sanayi sitesine getirdi. Ceylan, bir ara buradaki yük indirme rampasına bıraktığı römorku bulunduğu yerden almak istedi. Tekeri altındaki takozları kaldırılan römorkun rampadan hızla inerek önüne kattığı Ceylan'ı kenardaki demir yük konteynerine sıkıştırdı. Başını konteynere çarpıp, ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık görevlilerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ceylan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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