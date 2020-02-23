Haberler » 3. Sayfa » Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü - Haberler

Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı.

23.02.2020 02:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:03Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü
'ın ilçesinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 59 HP 537 plakalı otomobil, Kozyörük Mahallesi'nden geçişi sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan traktör römorkuna çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 02:23:52