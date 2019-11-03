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Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde traktörün arka römorkuna çarparak savrulan otomobil karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

03.11.2019 22:51Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Karabük'ün Eflani ilçesinde traktörün arka römorkuna çarparak savrulan otomobil karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolunda mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre H.T. yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil, seyir halinde iken önünde seyreden S.D. yönetimindeki 37 EL 437 yönetimindeki plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşıdan gelen 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada traktöre çarpan otomobilde bulunan Mustafa Terzi hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan Mevlüde Demirci (73), Emine Kaya (45), Mahir Demirci (76), Cennet Terzi (59), Hakan Kaya (25) ve Hasan Terzi (54)yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan traktörün lambalarının yanmadığı iddia edildi. - KARABÜK

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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