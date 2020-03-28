Traktör römorkunu otomobile bağlayıp çaldılar
Denizli'nin Çivril ilçesinde şahıslar traktör römorkunu otomobilin arkasına bağlayarak çaldı.
28.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:26
Denizli 'nin Çivril ilçesinde şahıslar traktör römorkunu otomobilin arkasına bağlayarak çaldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalleye gelen hırsızlar Hüseyin Yavuz'a ait römorku taktörden sökerek otomobile bağlayıp götürdü. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, olay Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalleye gelen hırsızlar Hüseyin Yavuz'a ait römorku taktörden sökerek otomobile bağlayıp götürdü. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Hüseyin Yavuz, Denizli, Çivril, 3. Sayfa