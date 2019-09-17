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Traktör sahiplerine reflektör hediye edildi

Kahramankazan ilçesinde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.

17.09.2019 10:02Traktör sahiplerine reflektör hediye edildi
Kahramankazan ilçesinde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında salı pazarı alanında reflektör dağıtım töreni düzenlendi.
Törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan ile çiftçiler katıldı.
Çiftçilerin pazar alanına getirdiği traktörler renkli görüntü oluşturdu. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra traktörlere ve römorklara reflektör taktı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın yoğun tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ilçede traktörün de yaygın kullanıldığını vurguladı.
Hayata geçirilen projenin bu açıdan anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, "Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını kendilerinden rica ediyorum." diye konuştu.
Çiftçiler de proje kapsamında kendilerine reflektör hediye edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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