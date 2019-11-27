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Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

27.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:47Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

BURSA'nın ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan (33) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İnegöl, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA

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