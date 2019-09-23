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Traktör tahta köprüde asılı kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde asılan kalan traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

23.09.2019 10:47Traktör tahta köprüde asılı kaldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde asılan kalan traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

Oltu'nun Nügürcük Mahallesinde araziye giden Mustafa Gültekin tahta köprüden traktörle geçerken tahta köprünün kırıldı. Traktör köprüde asılı kaldı, facianın eşiğinden dönülürken yaralanan kimse olmadı. Mustafa Gültekin kaybolan ineklerini aramak için traktörle köprüden geçip arazide ineklerini bulduktan sonra köye dönerken tekrar köprüden geçerken köprünün tahtlarının kırılması ile birlikte traktör köprüde asılı kaldı. Daha sonra vinç yardımı ile kurtarılan traktör hafif hasarla kazayı atlattılar.

Mahalle Muhtarı Abubekir Gültekin, "Oğlum Mustafa, hayvanları bulmak için traktörle araziye gitti. Gelirken köprüde motor köprünün tahtaları kırılmış, traktör mahsur kaldı. Vinçle kurtardık şükürler kazada kimseye bir şey olmadı" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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