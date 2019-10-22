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Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

22.10.2019 23:18

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Ankara-Nallıhan istikametine seyreden Oktay O. yönetimindeki 06 NBZ 50 plakalı tır, Munduşlar köyü yakınlarında Sadettin Eraslan idaresindeki 54 KC 669 plakalı traktörle çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, traktörün römorkunda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uğur Eraslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan traktör sürücüsü ile yanındaki Hayriye Eraslan, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Eraslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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