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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Orman işçisi kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti Traktör uçurum kenarında ağaca asılı kaldıERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

05.10.2019 17:18
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Orman işçisi kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti
Traktör uçurum kenarında ağaca asılı kaldı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında Ormanda ağaç kesimi yapan Orhan Sonsuz yönetimindeki traktör kepçe ile uçuruma yuvarlandı. Orman işçisi traktörün kaza yerinde hayatını kaybetti. Uçuruma yuvarlanan Traktör ağaca takılarak uçurumda asılı kaldı.
Traktör takla atarken fırlayan Orhan Sonsuz kafasından darbe alarak hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Orhan Sonsuz yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Oltu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Orhan Sonsuz'un mesai arkadaşı Remzi Yücel, "İkimiz beraber çalışıyorduk, sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik, çay içtik ben çay içmeye devam ederken Orhan yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de boş ver gel çayımızı içelim oradan kepçe çıkmaz dedim. Ama o ısrarla çıkacağım dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkasından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü" dedi.
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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