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Traktör üzerinde ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 54 yaşındaki Şevket A.'nın traktör üstündeyken tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

15.10.2019 10:39Traktör üzerinde ölü bulundu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 54 yaşındaki Şevket A.'nın traktör üstündeyken tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün 112 acil ihbar hattına Tepeli köyü, Köprübaşı mevkisi bölgesinde traktör üzerinde yaralı vatandaş olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri 54 yaşındaki Şevket A. isimli şahsın öldüğünü belirledi.

Şahsın, traktör üstündeyken tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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