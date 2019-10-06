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Traktör yine can aldı

Alaçam Mahallesi'nde Ali Kargacık'ın kontrolünde seyreden 48 KR 020 plakalı traktör kontrolden çıkarak kaza yaptı.

06.10.2019 21:19Traktör yine can aldı
Alaçam Mahallesi'nde Ali Kargacık'ın kontrolünde seyreden 48 KR 020 plakalı traktör kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Ali Kargacık ile traktörde yolcu olarak bulunan Mesut Aslan, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Özel Hastane'ye sevk edilen traktör sürücüsü Ali Kargacık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mesut Aslan'ın 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Alaçam, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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