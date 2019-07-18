Haberler» Güncel» Haber

Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye devrildi: 5 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan çıkan traktör 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

18.07.2019 18:50 Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye devrildi: 5 yaralı
Denizli'de kontrolden çıkan çıkan traktör 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Çiftçi kontrolündeki 20 E 3983 plakalı römorku dolu olan traktör yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör üzerinden ve römorkunda bulunan Çiftçi ile birlikte Emine Çiftçi (59) torunları, Elif Çiftçi (9) ve Neşe Çiftçi(8) ve Ayşegül Çiftçi (14) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından traktör ve römorkun altından çıkarılarak ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
(Hüseyin Kaplan - Melike Müzeyyen Türk/İHA)
Kaynak: İHA
Denizli, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:43   Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı
20:43   Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama
20:41   BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU
20:41   Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (2)
20:40   Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
20:40   "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"
20:40   "Lübnan'daki Filistinli mültecilerle ilgili sorunlar diyalogla çözülecek"