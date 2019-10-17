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Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

17.10.2019 21:52Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesi Aksu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksu Köyü ormanlık alanında tomruk çeken İsmail Y.'nın kullandığı 81 BB 621 plakalı traktör, Yığılca ilçe merkezindeki Orman İşletme Şefliği istikametine giderken traktörün arkasında römork yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun üstünde bulunan Hüseyin Yalçın da yere savruldu. Römorkun altında kalan Hüseyin Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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