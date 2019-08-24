Traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bayramiç
ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Mollahasanlar köyünde, babası S.K'nin kullandığı traktöre bindikten sonra dengesini yitiren 4 yaşındaki İ.E.K, yere düştü.
Bu sırada aracın hareket etmesiyle traktörün tekeri çocuğunun bacaklarının üstünden geçti.
Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Bacaklarında kırıklar tespit edilen İ.E.K, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.